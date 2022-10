Feiern im Gruselkostüm : Hier steigen die besten Duisburger Halloweenpartys 2022

Foto: dpa/Bernd Weissbrod Infos Das sind die besten Halloween-Partys in Duisburg 2022

Duisburg In der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November steht die wohl gruseligste Nacht des Jahres an. Längst wird Halloween nicht mehr nur in den USA groß gefeiert. Auch in Duisburg gibt es etliche Veranstaltungen und Partys.

Sich am 31. Oktober in schaurige Kostüme zu werfen und die Nacht durchzufeiern, ist für die Jugend heute so normal wie der Tanz in den Mai. Auch in Duisburg werden am Halloweenabend wieder etliche Hexen, Skelette und Vampire unterwegs sein. Die größten Partys bieten dabei die etablierten Veranstalter an. Eine Auswahl.

Gruselparty im Old Daddy Im wiederbelebten Old Daddy an der Steinschein Gasse findet unter dem Motto „Halloween: die Nacht der lebenden Toten“ eine Feier für tanzwütige Wiedergänger statt. Beginn in der für gewöhnlich liebevoll-gruselig dekorierten Kellerdisko ist um 22 Uhr.

Halloween-Run im Landschaftspark Die Laufveranstaltung, bei der unzählige kreativ kostümierte Sportler bei Nacht durch das durch seine Lichtinstallationen in Szene gesetzte Hüttenwerk unterwegs sind, hat in der Stadt mittlerweile schon eine kleine Tradition. Jahr für Jahr gehen mehr Läufer auf die Strecke. Und die Stimmung ist auch am Streckenrand jedes Mal großartig.

Steinhof TanzBar Halloween 2022 Die Halloween-Nacht im Steinhof: Am 31. Oktober lädt der Steinhof, Düsseldorfer Landstraße 347, zur TanzBar Halloween. Hier werden vor allem Hits aus den 80er Jahren gespielt – die perfekte Party für Ü 40-Jährige. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Tickets kosten 15 Euro

Kids Gruselshow auf dem Monkey Town Indoorspielplatz Am Sonntag, 30. Oktober, startet das Kinderanimations-Programm zu Halloween um 12 und 16.30 Uhr mit Musik und Kinderanimation. Von 12.30 bis 18 Uhr gibt es außerdem verschiedene Halloween-Aktionen wie das Buzzer-Rate-Spiel, Süßes oder Saures und Luftballon-Tiere drehen.

Pulp Die Pulp-Party ist wohl der Klassiker unter den Gruselsausen in Duisburg. In der Disko an der Wanheimer Straße 231a feiern die Besucher Halloween stilsicher im außergewöhnlichen Schlossambiente. Musikalisch gibt es in der „Grotte“ Pop und Charts, in der „Mitte“ Classics und Party-Hits und im „Rittersaal“ läuft Rock und Alternative. Das große Pulp-Halloween-Buffet öffnet um 20 Uhr, die Party geht um 22 Uhr los. Der Eintritt ist frei, es gibt aber einen Mindestverzehr.

Halloween-Party in der Disco Motorrad Jansen Am Montag, 31. Oktober, lädt die Discothek Jansen, Schauenstraße 31, zur Halloween-Party. Der Spaß beginnt um 22 Uhr. Einlass ist ab 18 Jahren

Mitternachtsball im Theater am Marientor Die lange Halloween-Horror-Musical-Nacht im Theater am Marientor, Plessingstraße 20, beginnt um 19.30 Uhr. Tickets gibt es unter anderem unter soundofmusic-shop.de