Feiern im Gruselkostüm Hier steigen die besten Duisburger Halloweenpartys 2023

Sich am 31. Oktober in schaurige Kostüme zu werfen und die Nacht durchzufeiern, ist für viele heute so normal wie der Tanz in den Mai. Auch in Duisburg werden am Halloweenabend wieder Hexen, Skelette und Vampire unterwegs sein. Die größten Partys bieten dabei die etablierten Veranstalter an. Eine Auswahl.