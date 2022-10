Halloween-Run im Landschaftspark Nord

Wer den Halloween-Spaß mit einem sportlichen Event verbinden will, ist beim Halloween-Run am 31. Oktober 2022 im Landschafspark Duisburg-Nord genau richtig. Der Park verwandelt sich an diesem Tag in eine schaurige Sportarena, gruselige Überraschungsmomente mit Monstern, Licht- und Feuereffekten inklusive.