Laut Veranstalter sind in der Villa Rheinperle auf der Villenstraße 2 am Halloween-Abend echte Weltstars zu Gast. Und tatsächlich finden mit Plastik Funk und Tocadisco ziemlich bekannte DJ's den Weg nach Duisburg. Und das in einer Villa, in der es angeblich wirklich spukt. Es gibt Deko und gruselige Showeinlagen. Außerdem Musik auf unterschiedlichen Fllors. Tickets kosten im Vorverkauf 15 Euro. Los geht es um 22 Uhr.