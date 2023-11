DVG zieht Bilanz Krawalle an Halloween in Duisburg – Jugendliche zerstören Haltestelle

An Halloween wurden mehrere Busse und Bahnen der Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) attackiert. Jugendliche bewarfen die Fahrzeuge mit Eiern und traten die Türen an den fahrenden Bahnen auf – viele Fahrzeuge mussten deshalb notbremsen. Das teilte die DVG am Mittwoch mit. Betroffen war vor allem die Linie 903 in Duisburg-Hochfeld.