Nahverkehr in Duisburg Sicherheitspersonal soll Busse und Bahnen an Halloween schützen

In den vergangenen Jahren kam es immer wieder zu Ärger an Halloween. Hochfeld wurde 2022 an Halloween aus Sicherheitsgründen zeitweise nicht mehr angefahren, auch an Silvester fielen hier Bahnen der DVG aus. Ein solches Szenario will man in diesem Jahr verhindern. An Silvester wurde etwa an der Pauluskirche ein E-Scooter in Brand gesetzt. Im Frühjahr 2022 wurde in der Linie 903 ein Fahrzeugführer von Jugendlichen attackiert, die zuvor die Notbremse gezogen hatten. Nach dem Vorfall war der DVG-Mitarbeiter dienstunfähig.