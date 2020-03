Corona und die Wirtschaft : Duisburger Hafenchef fürchtet negative Auswirkungen auf Transportbranche

Duisburg Das Coronavirus beeinträchtigt auch die Wirtschaft: Der Duisburger Hafen rechnet beispielsweise mit negativen Auswirkungen auf die Transportbranche.

Der Vorstandsvorsitzende des Duisburger Hafens, Erich Staake, rechnet mit negativen Auswirkungen auf die Transportbranche durch das Coronavirus. „Bereits heute hat die Ausbreitung des Coronavirus in der globalen Transportwirtschaft für erhebliche Rückgänge im Handelsvolumen gesorgt“, sagte Staake laut einer Mitteilung der Hafengesellschaft vom Montag. „Die negativen Auswirkungen bei Umsatz und Ertrag werden in der gesamten Branche und auch in den Geschäftszahlen spürbar sein.“