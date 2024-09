Vizekanzler Habeck in Duisburg „Das Bestaunen von Problemen macht mich fertig“

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat am Montagabend in Duisburg an die Zuversicht der deutschen Wirtschaft appelliert. Probleme dürften nicht ständig als unlösbare Zustände wahrgenommen werden, sagte der Vizekanzler beim Wasserstoffkongress Hy.Summit an Bord des Eventschiffs MS RheinGalaxie. Deutschland habe in der Vergangenheit bewiesen, dass Herausforderungen immer neu gemeistert werden können. „Das Bestaunen von Problemen macht mich fertig“, so Habeck.