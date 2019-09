Feier für Jung und Alt : Gute Laune beim Sommerfest

RUMELN-KALDENHAUSEN Das 21. Sommerfest des Runden Tisches am Samstag auf der Anlage der Gartenprofis Moldenhauser war wieder eine runde Sache – und das ohne Abstriche.

Gewissermaßen Schulter an Schulter präsentierten sich „Stahlkind“ und „Blickfang“. Die Stahlkinder Christian Bruckschen, Sven Reimann und Christian Dorscheid stehen für ein umfangreiches Portfolio an Stahlmotiven insbesondere auf T-Shirts, während der Blickfang-Charme von Susanne Ritzinger sich auf die Darstellung von Rumeln-Kaldenhausen konzentriert, unter anderem T-Shirts, Tassen oder Ascherbecher.

Höhepunkt Nach Seefest und Sommerparty peilt der Runde Tisch mit dem Weihnachtsmarkt am Wochenende des zweiten Advents seine dritte Großveranstaltung an. Da er das 20. Mal stattfindet, wird der Samstag mit Kalla Roeder, Mark Koll und Markus Schillings ein Ohrenschmaus. Die Macher um Angelika Mausolff und Barbara Werner planen weitere Höhepunkte.

Gerne warben die DLRG mit Martin Flasbarth an der Spitze und der TV Vennikel mit Werner Pescher für ihre Anliegen, der FC Rumeln-Kaldenhausen tat es wie schon im vergangenen Jahr mit unermüdlichem Würstchen-Verkauf. Groß und auffällig wie jedes Jahr der Mitmachstand der Apotheker Matthias und Michaela Bähner; mehr dezent, — wiewohl sehr eindringlich — der Verkaufstisch der Afghanistan-Hilfe von Schala Feltes.

HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen sieht sich in der Favoritenrolle

Handball : HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen sieht sich in der Favoritenrolle

Applaus gab es reichlich für die Tanzdarbietungen der „Magic Dynamites“ des TV Vennikel sowie der Body Balance-Formationen „Dance Kidz“ und „Not Eazy“. Für einen Überraschungsauftritt sorgte das Quartett „Creme-for-mat“, das mit Rock und Pop und dem ortsbekannten „Physio“ Eric Husson an den Drums die musikalische Brücke schlug zu Kult-DJ Frank. Während die Band am frühen Abend das mehr reifere Publikum ansprach, zielte der Meister der Tonträger zu später Stunde eindeutig auf die in großer Zahl erschienenen Jugendlichen und jungen Erwachsenen.