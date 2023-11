Prozess um Terroranschlag bei John Reed „Die Pandemie war für ihn eine Strafe Gottes“

Der Terrorist Maan D. soll in Duisburg einen Menschen getötet und vier weitere mit einem Messer schwer verletzt haben. Sein Motiv: Rache an den freien Gesellschaften des Westens für die Kriege im Nahen Osten. Wie tief aber reicht die Ideologie des 27-Jährigen? Und ist er überhaupt zurechnungsfähig? Am Dienstag hat ein forensischer Psychiater vor dem Oberlandesgericht in Düsseldorf ein Gutachten über D. vorgestellt. „Er würde weitere Taten begehen“, sagt er am Ende.