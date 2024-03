Guide Michelin Restaurant „Mod“ in Duisburg-Baerl verteidigt begehrten Stern

In Duisburg wird es auch weiterhin nur ein Sterne-Restaurant geben. Am Dienstagabend verkündete der Guide Michelin in Hamburg die neuen Sterne, die höchste Auszeichnung für Gastronomen. Demnach konnte das Restaurant „Mod by Sven Nöthel“ seinen Stern halten. In der Begründung der Tester heißt es dazu unter anderem: „Umgeben von viel Grün hat Sven Nöthel sein schickes Restaurant, untergebracht in einem sorgsam sanierten ehemaligen Stall“. Gelobt wird auch die modern-saisonale Küche, die ihre Produkte vorzugsweise aus der Region bezieht.