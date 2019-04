Hausbau : Grundstückspreise steigen deutlich

Duisburg Der Kauf eines Eigenheims in Duisburg wird immer teurer. Gegenüber 2017 stiegen die Neubaupreise in der Stadt um 20 Prozent. Auch die Langzeitentwicklung ist beachtlich.

Wer in Duisburg ein Haus bauen möchte, muss dafür deutlich tiefer in die Tasche greifen als Häuslebauer es noch vor wenigen Jahren tun mussten. Das geht aus dem aktuellen Grundstücksmarktbericht hervor, den die Verwaltung dem Stadtentwicklungsausschuss in seiner kommenden Sitzung vorlegen wird. Demnach lag der durchschnittliche Kaufpreis für neugebaute Ein- und Zweifamilienhäuser in Duisburg 2018 mehr als 100.000 Euro über dem durchschnittlichen Preis, den angehende Eigentümer im Jahr 2012 für den Bau ihres neuen Zuhauses gezahlt hatten.