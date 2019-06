Interview Felix Banasazk : Grüne fordern CO2-freien Hochofen

INFO

Ausbildung Der am 24. Oktober 1989 in Duisburg geborene Banaszak machte 2009 sein Abitur am Steinbart-Gymnasium. Anschließend absolvierte er seinen Zivildienst in der Altenpflege in Berlin und studierte dann Sozial- und Kulturanthropologie und Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin.

Politik Zunächst arbeitete Banaszak für den heutigen Berliner Justizsenator Dirk Behrendt. In den Jahren von 2014 bis 2017 leitete er das NRW-Büro der Grünen-Europaabgeordneten Terry Reintke und Sven Giegold. Im Januar 2018 wurde er zum Landesvorsitzenden seiner Partei in NRW gewählt.