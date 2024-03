Verkehr in Duisburg Grüne sind gegen einen Autohof am Kreuz Kaiserberg

Die von der Verwaltung vorgesehene Fläche in Duisburg-Duissern liegt an der Ruhr im Grenzgebiet zu Mülheim. „Seitdem vor rund 20 Jahren die ersten Gedanken zu einem Autohof dort gesponnen wurden, positionieren sich die Grünen konkret dagegen“, teilte die Partei am Donnerstag mit. Autohöfe, die dringend für den Lkw-Verkehr und dessen Fahrerinnen und Fahrer benötigt werden, sollten „vorrangig in Industrie- und Hafenstandorten“ angelegt werden, heißt es weiter.