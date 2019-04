Große Nachfrage wegen niedriger Zinsen : Sparkasse informiert über Immobilien

Auch in den vergangenen Jahren war der Andrang immer groß. Foto: Sparkasse Duisburg

(RP) Die Sparkasse Duisburg öffnet am Samstag, 13. April, von 10 bis 16 Uhr ihre Kundenhalle an der Königstraße und präsentiert ihre Immobilienaustellung. Die Immobilia biete einen umfassenden Überblick über die Angebote in Duisburg und Umgebung, verspricht die Sparkasse.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken