Neuerkrankungen steigen an : Grippewelle erreicht Duisburg

Duisburg Die Grippewelle nimmt Fahrt auf. In dieser Saison sind bereits deutlich mehr Duisburger an einer meldepflichtigen Influenza erkrankt als zum selben Zeitpunkt im Vorjahr. Impfstoff und Medikamente sind auf Lager.

Die Grippewelle ist in Duisburg angekommen. Allein in der sechsten Kalenderwoche 2020 haben sich 75 Duisburger mit der meldepflichtigen Influenza infiziert. Insgesamt haben sich 237 Duisburger seit Saisonbeginn mit der Grippe angesteckt. Das geht aus dem wöchentlichen Influenzabericht des Landeszentrums Gesundheit für Nordrhein-Westfalen hervor. Die Grippewelle könnte damit in diesem Jahr besorgniserregende Ausmaße erreichen. Zum Vergleich: In der Saison 2018/2019 wurden in Duisburg bis Anfang Februar 149 Neuinfektionen gemeldet.

Die Apothekerkammer Duisburg warnt aber vor allzu großer Aufregung. Die Grippewelle sei in diesem Jahr zwar stärker als sonst, aber nicht vergleichbar mit vergangenen Rekordsaisons. „Bislang ist die Grippewelle noch überschaubar“, sagt Verbandssprecher und Apotheker Christoph Herrmann. Zudem ist Duisburg nach Meldungen über Medikamenten-Knappheit im vergangenen Jahr für die Grippesaison 2020 gut aufgestellt. „Wer noch geimpft werden will: Impfstoff ist genügend da“, sagt Herrmann. Es sei aber zu beachten, dass eine Impfung erst nach bis zu vier Wochen ihre Wirkung entfaltet. Auch die Medikamente zur Behandlung der Symptome wie Ibuprofen seien in großen Mengen vorhanden. Das ist nicht selbstverständlich. Noch im Oktober 2019 hatten diverse Apotheken in der Stadt von Nachschubproblemen bei gängigen Schmerzmitteln und Blutdrucksenkern berichtet.

Was die Grippezahlen in Duisburg angeht, liegt die Stadt im NRW-Großstadtvergleich im oberen Mittelfeld. In Düsseldorf gab es dem Infektionsbericht zufolge seit Jahresbeginn 195 Fälle. Die Ruhrgebietsmetropolen Essen (72) und Dortmund (64) meldeten sogar noch deutlich weniger Neuerkrankungen. 3,21 Prozent aller neuen Grippefälle in NRW wurden in der ersten Februarwoche in Duisburg gemeldet. Einen höheren Anteil an den Gesamterkrankungen in NRW in diesem Zeitraum (1558) unter den Großstädten hatten nur Köln mit 9,82 und die Landeshauptstadt mit 5,52 Prozent. Dass eine Impfung hilft, geht aus der NRW-weiten Grippeauswertung des Landeszentrums hervor. Demnach waren 95,15 Prozent der Erkrankten nicht gegen Influenza geimpft. 4,85 Prozent der Grippepatienten erkrankten sogar trotz Impfung. Außerdem spannend: Mit 110 bis 160 Erkrankungen pro 100.000 Einwohner sind in der aktuellen Saison besonders häufig Kinder im Alter von unter fünf Jahren von Grippeerkrankungen betroffen.