Feuer bei Chemiekonzern Grillo Rauchwolke in Duisburg – auch Feuerwehr gibt Entwarnung

Es ist nicht der erste Zwischenfall bei Grillo. Erinnerungen werden wach an das Jahr 2008. Damals kam es zu einem Unfall mit giftigen Dämpfen, 20 Menschen wurden dabei verletzt. Als Arbeiter einen Tank mit Schwefeldioxid verluden, trat das Gas aus. Messungen in der Umgebung ergaben in den Stunden nach dem Unfall immer wieder bedenkliche Schwefeldioxid-Werte. Zwei Mehrfamilienhäuser mussten damals evakuiert werden. Mehrere Personen wurden noch vor Ort in einem Lazarett behandelt.