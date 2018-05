Duisburg: Griff nach den Sternen als schönes Motiv

Duisburg Der Duisburger Siegmar Wyrwich (Jahrgang 1956) veröffentlichte mit "Der achte Rodin" seinen ersten Roman. Und der ist überaus lesenswert: eine schöne Geschichte von Wünschen, Freundschaft und Kunst als Beruf.

Mal unter uns: Wenn ein rund 60 Jahre alter Herr einem Redakteur ein Buch in die Hand drückt und sagt, "das ist mein erster Roman, ich hoffe, er gefällt Ihnen", dann ist dieser Redakteur skeptisch. Erfahrungsgemäß ist die Lektüre solch später Erstlingswerke zäh. Schön, wenn sich die Vorurteile des Redakteurs nicht bestätigen. So wie jetzt beim Romanerstling von Siegmar Wyrwich (Jahrgang 1956). "Der achte Rodin" heißt sein im Selbstverlag erschienenes Buch, dessen Lektüre wirklich Spaß gemacht hat.

Siegmar Wyrwich, der hauptberuflich in der Öffentlichkeitsarbeit und als Texter im Tourismus arbeitet (bei Duisburg Kontor) und als Leiter eines freien Theaters und Verfassers eines kleinen Theaterstücks einige Erfahrungen mit Texten hat, schrieb mal keinen Kriminalroman, vielmehr erzählt der Duisburger eine schöne Geschichte von Wünschen, Freundschaft und Kunst als Beruf. Mord, Totschlag, Betrug und einen seelisch gebrochenen Kommissar, der bei der Auflösung eines "Falles" in menschliche Abgründe schaut, findet man bei Wyrwich nicht. Gleichwohl ist die Lektüre durchaus spannend, will man doch wissen, ob es diesen "achten Rodin" wirklich gibt.