„Glüxxit“ : Albert-Lange Berufskolleg gewinnt Plakatwettbewerb

Duisburg Durch die Erneuerung des Glücksspielstaatsvertrags ist die Glücksspielsucht wieder in aller Munde. Vor diesem Hintergrund schrieb die Landesfachstelle Glücksspielsucht NRW einen Plakatwettbewerb aus, den ein Duisburger Berufskolleg gewann.

„Glüxxit“ lautet der Name der Kampagne der Landesfachstelle Glücksspiel NRW, die mit ihrer neuen Kampagne vor allem Junge Leute erreichen will. Aus diesem Grund forderten sie Berufskollegs aus ganz NRW auf, Plakate zu entwerfen. Das Friedrich-Albert-Lange Berufskolleg aus Duisburg ist unter den Gewinnern.

Monatelang haben die Schülerinnen und Schüler der Klasse von Barbara Reiermann an den Plakaten gearbeitet, teilte die Schule mit. Die Schule freue sich nicht nur wegen der 400€ Preisgeld über den vierten Platz, sondern auch darüber, dass die Plakate an von den Schülerinnen und Schülern selbst ausgewählten Orten in der Stadt aufgehangen werden sollen. Die Plakate seien in den nächsten Wochen im Umkreis der Schule in Neudorf und Stadtmitte zu sehen, teilte die Schule mit.