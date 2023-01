Flächendeckendes Netz bis 2030 Zwei neue Partner für den Glasfaser-Ausbau in Duisburg

Duisburg · Die Stadt will bis zum Jahr 2030 ein flächendeckendes Glasfasernetz in Duisburg etablieren. Dabei helfen sollen privatwirtschaftliche Versorger. Zwei neue sind nun an Bord.

13.01.2023, 12:42 Uhr

Die Spitzen der beiden Unternehmen „epcan“ und „Muetnet“ unterschrieben gemeinsam mit Duisburgs Stadtdirektor und Digitalisierungsdezernent Martin Murrack (Mitte) die Absichtserklärung. Foto: Stadt Duisburg/Uwe Köppen

Die Stadt Duisburg hat am Freitag mit den Unternehmen „epcan" und „MUETNET" eine Absichtserklärung unterzeichnet. Ihr geplantes Engagement im Bereich der Glasfasertechnologie unterstützt die Versorgung mit zeitgemäßem und schnellem Internet in Duisburg. Mit epcan und MUETNET investieren mittlerweile fünf Versorger in den privatwirtschaftlichen Breitbandausbau der Stadt. „Wir wollen, dass alle Bürgerinnen und Bürger in Duisburg die neuen Möglichkeiten der Digitalisierung vernünftig nutzen können. Die Voraussetzungen dafür und für eine zukunftsfähige Infrastruktur werden auch durch die zusätzlichen und eigenwirtschaftlichen Investitionen in den Glasfaser-Ausbau geschaffen", sagt Stadtdirektor und Digitalisierungsdezernent Martin Murrack. Wie auch durch die anderen Netzbetreiber zugesichert, werden epcan und MUENET das neue Glasfasernetz in Zukunft im sogenannten „Open-Access" anbieten. Hierdurch wird ermöglicht, dass auch andere Provider die Netze gegen ein Entgelt nutzen können. „Nachdem wir bereits in mehreren Gebieten im Ruhrgebiet Glasfaser ausbauen – sowohl eigenwirtschaftlich als auch über die Förderung von Bund und Land – freuen wir uns, nun auch im Bereich Duisburg aktiv werden zu dürfen. So möchten wir noch im ersten Quartal diesen Jahres mit einer Nachfragebündelung in den ersten Gebieten starten und den Anwohnerinnen und Anwohnern die Chance auf einen Glasfaseranschluss bis ins Haus ermöglichen. Ein Glasfaseranschluss bringt neben einer stabilen und schnellen Internetverbindung auch eine Steigerung für jede Immobilie mit sich und ist seit der Corona-Pandemie beinahe unverzichtbar geworden," sagt Gerd Gevering, Geschäftsführer bei der epcan GmbH. „Wir verlegen ausschließlich Glasfaser. Nur diese Technologie bietet ausreichend Potenzial für die stetig steigenden Datenmengen der nächsten Jahrzehnte", erklärt Lazlo Müther, Geschäftsführer bei der MUENET GmbH & Co. KG. Ziel ist es, bis zum Jahr 2030 ein flächendeckendes Glasfasernetz durch privatwirtschaftliche Aktivitäten im gesamten Duisburger Stadtgebiet auszubauen. Ergänzend dazu werden auch die „Weiße Flecken"-Förderprogramme von Bund und Land genutzt, um die unterversorgten Gebiete (weniger als 30 Mbit/s beim Datendownload), in denen kein marktgetriebener Ausbau stattfindet, ans Glasfasernetz anzubinden. Dieser Ausbau soll bis November 2024 abgeschlossen sein. Ein Ausbau der digitalen Infrastruktur mit einem schnellem Glasfasernetz im gesamten Stadtgebiet ist nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch für die Privathaushalte von zunehmender Bedeutung. Eine hohe Versorgungsqualität stellt die Grundvoraussetzung für effektives Arbeiten dar, sei es für Homeoffice, Homeschooling oder die Nutzung moderner Dienstleistungsangebote.

