Konzert in Duisburg-Homberg Glam Bam bringt die Siebziger ins Café R(h)einblick

Auch jetzt wieder: Am Abend vor dem Tag der Deutschen Einheit, also am Montag, 2. Oktober, ab 20 Uhr, kann man Glam Bam live im Café R(h)einblick gleich neben dem Hebeturm (Rheinanlagen 13) erleben. Dann werden die alten Hits ausgepackt, die Mal Sondock früher mittwochsabends in seiner „Diskothek im WDR“ im Radio vorgestellt hat und die die Kinder der Siebziger in Verzückung versetzt haben: die Knaller von Sweet, Slade, T. Rex, Jethro Tull, Albert Hammond, Kiss, David Bowie oder Mud.