GIMDU 2019 : Anmeldefrist für Immobilienmesse in Duisburg verlängert

Anmeldefrist für Immobilienmesse in Duisburg verlängert

Duisburg Wer Objekte auf der Immobilienmesse GIMDU veräußern will, kann diese noch bis Mitte August anmelden.

Die GFW Duisburg sucht weiterhin lokale Immobilienobjekte für die Gewerbeimmobilienmesse Duisburg, kurz: GIMDU. Diese findet am 6. und 7. November in der Mercatorhalle des CityPalais statt – jeweils von 15 bis 19 Uhr. Nach wie vor ist die Mitwirkung aller lokalen und regionalen Immobilienbesitzer gefragt, die ihr Objekt veräußern wollen – sei es, weil sie sich altersbedingt von der Immobilie trennen wollen oder das Immobilienmanagement in Eigenregie als zu aufwändig empfinden. Revitalisierungsobjekte, lange leerstehende Gebäude sowie solche von Erbengemeinschaften oder aus einer Insolvenzmasse eignen sich.