Pfandflaschen-Diskussion : Duisburger Supermärkte sollen auf Einweg verzichten

(jlu) Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) fordert die Duisburger Getränkehersteller und Supermärkte dazu auf, verstärkt auf wiederverwertbare Flaschen zu setzen. „Einwegflaschen und Dosen, auf die es 25 Cent Pfand gibt, sind nach der ersten Benutzung dahin und gehen ins energiefressende Recycling“, sagt Hans-Jürgen Hufer von der NGG Nordrhein.

Das neue Verpackungsgesetz schreibt laut Gewerkschaft ab diesem Jahr einen Mehrweg-Anteil von 70 Prozent vor. Aktuell liege die Quote allerdings nur bei etwa 44 Prozent. Unter den nicht-alkoholischen Getränken liege sie sogar bei lediglich 23 Prozent. „Der Staat muss also stärker darauf achten, dass Hersteller und Handel die Quote wirklich einhalten – und Verstöße notfalls sanktionieren“, so Hufer.