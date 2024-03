Veranstaltung im City-Palais So lief die Duisburger Gesundheitsmesse

Aber trotz aller Personalprobleme waren wieder rund 55 Aussteller aus den unterschiedlichsten Bereichen des Gesundheitswesens im City-Palais dabei. Auch das Publikumsinteresse scheint ungebrochen. Organisator Oberpichler: „Zuletzt hatten wir an zwei Tagen bis zu 6.000 Besucher, heute waren es bereits am Vormittag so um die 1.500. Wenn am Ende 4.000 Interessenten sich an den Ständen informiert und die Vorträge besucht haben, ist das eine sehr gute Zahl.“