Neues Buch von Gerd Herholz Klartexte fürs Ruhrgebiet

Mit Gespenstern ist das so eine Sache: Sie werden an die Wand gemalt, manche glauben an sie, andere treiben sie aus, wieder andere wollen damit Ängste einjagen, obwohl sie wissen, dass es sie gar nicht gibt. Und Karl Marx wusste sogar, dass sie in Europa umgehen. Man merkt schon, Gerd Herholz, aus Duisburg stammender Autor und langjähriger wissenschaftlicher Leiter des Literaturbüros Ruhr, hat mit „Gespenster GmbH“ einen schillernden Titel für sein neues Buch gewählt. Versammelt sind in dem Band ausgewählte Blogbeiträge, Porträts und Essays, die Herholz in den Jahren von 2011 bis 2023 veröffentlicht hat.