Duisburger Geschichte und Geschichten : Seuchenjäger Robert Koch

Duisburg In den aktuellen Corona-Nachrichten spielt das Robert-Koch-Institut in Berlin eine zentrale Rolle. Nach seiner Gründung 1891 wurde es bis 1904 von Robert Koch geleitet.

Duisburger Straßennamen spiegeln Medizingeschichte wider – so auch die Robert-Koch-Straße in Duisburg-Friemersheim. Anlass genug, im historischen Rückblick die Verdienste, aber auch die Niederlagen des großen Medizinpioniers unter die Lupe zu nehmen.

Nach seinem Wechsel ans Kaiserliche Gesundheitsamt in Berlin 1880 entdeckte Koch 1882 den Erreger der Tuberkulose (Mycobacterium tuberculosis). Der Feind war identifiziert. Der wissenschaftliche Durchbruch machte Koch bekannt. 1885 erfolgten weitere Karriereschritte: Professor an der Berliner Universität und Leiter des Instituts für Infektionskrankheiten. Weiter ging es Schlag auf Schlag: Im britischen Regierungsauftrag leitete er eine Forschungsexpedition nach Indien, wo eine Choleraepidemie wütet. 1884 Koch gelang der Nachweis des Choleraerregers. Gleichzeitig forschte er über die Technik der Wasserfiltration zur Eindämmung der Choleraverbreitung. Als Koch verkündete, das Tuberkulin als Gegenmittel gefunden zu haben, mutierte er zum Superstar.

Der umtriebige Robert Koch widmete sich damals der Arzneiherstellung gegen die Tuberkulose. Er testete „Tuberkulin“ an seiner Geliebten Hedwig und sich selbst; die heroischen Selbstversuche spiegelten die innere Überzeugung über die Wirksamkeit wider. Vielleicht war es auch ein besonderer Liebesbeweis. Beide verspürten Nebenwirkungen, Hedwig gar schwere, aber sie überstand den Selbsttest. Die Ankündigung von Robert Koch, das Heilmittel „Tuberkulin“ gefunden zu haben, löste damals eine Euphorie-Welle bei Tbc-Kranken aus. Tuberkulose war damals auch in Europa weit verbreitet. Doch die anfänglichen Erfolgsmeldungen erwiesen sich als voreilig. Das „Wundermittel“ Tuberkulin erwies sich als unwirksam. Kochs wissenschaftliche Konkurrenten reagierten mit Häme, die öffentliche Meinung der bigotten Berliner Gesellschaft tat ein Übriges. Doch seiner wissenschaftlichen Reputation tat der Skandal keinen dauerhaften Abbruch.

Im Sommer 1891 erfolgte der Umzug Kochs und seiner Mitarbeiter in das neue Institut für Infektionskrankheiten (heute: Robert-Koch-Institut). Aber die Kränkung durch einige Fachkollegen hinterließ Spuren, das zeigt seine Briefkorrespondenz. 1893 heiratete Koch seine Hedwig. Sie hielt zu ihm, gab ihm Inspiration und forderte ihn gleichzeitig. Das Paar reiste vermehrt in die Tropen. Vielleicht waren die Auslandsaufenthalte auch eine Flucht nach dem Tuberkulin-Debakel. Koch untersuchte im Ausland Entstehung und Ausbreitung der Pest, der Malaria, der Schlafkrankheit und der Rinderpest.

Seine späte Anerkennung als „Wohltäter der Menschheit“, die Verleihung des Nobelpreises 1905 sowie das heutige Wirken des Robert Koch-Instituts in Berlin ehren sein Lebenswerk. Am 27. Mai 2020 jährt sich der 110. Todestag des deutschen Arztes und Mikrobiologen. Mit seinen Empfehlungen zur Wasserversorgung und der Notwendigkeit von Kläranlagen half Robert Koch nicht zuletzt dem Duisburger Gesundheitsamt im Kampf gegen Cholera, Tuberkulose und Pocken. „Die Hygiene in Duisburg ist zweifellos maßgebend für den Stand der Infektionskrankheiten“, so der nüchterne Bericht des Gesundheitsamtes. Tuberkulose stand in der Todesursachenstatistik Duisburgs vor 100 Jahren an erster Stelle. Jeder achte starb daran. Je schlechter die Hygiene und Ernährung, desto größer war die Wahrscheinlichkeit, daran zu erkranken.