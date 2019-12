Buch-Tipp : Das Ruhrgebiet in 66 Objekten

Die Currywurst ist dem Duisburger seine liebste Mahlzeit. Foto: dpa/Thomas Frey

Duisburg In einem Rundumschlag erzählt ein Autorenpaar die Geschichte unserer Region mal ganz anders: Vorgestellt werden typische Objekte aus der Steinzeit bis zur Gegenwart. Die Spanne reicht von der Currywurst bis zur Knienden.

Die Geschichte des Ruhrgebiets kann man auf viele Weisen darstellen. Vera Conrad, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Ruhr Museum Essen, und Holger Krüssmann, freier Texter und Fotograf, haben für ihr gemeinsames Ruhrgebietsbuch einen ungewöhnlichen Weg gefunden: die beiden beleuchten das Ruhrgebiet anhand von Objekten, die typisch für eine Zeit sein sollen. Wobei die Zeitspanne wirklich groß ist: Sie reicht von der Steinzeit („Vogelheimer Klinge“, etwa 280.000 vor Christus) bis in die Gegenwart (Kettenkratzförderer im Bochumer Bergbaumuseum). Ausgewählt haben die beiden Autoren 66 Objekte, die allesamt irgendwo im Ruhrgebiet zu finden sind. Der Titel ihres Buch liegt auf der Hand: „Ruhrgebiet in 66 Objekten“.

Es macht Spaß, in diesem Buch zu stöbern, das klar geordnet ist (jeweils einer Textseite steht das passende Foto gegenüber), das aber mitunter Überraschungen bietet. So wird als typisches Ruhrgebietsobjekt beispielsweise auch die „Currywurst mit Pommes“ aufgeführt, lecker beschrieben und fotografiert und zeitlich auf „ca. 1960“ gesetzt. Es gibt sogar ein hübsche Begründung für diese Auswahl: Vor acht Jahren brachte die Deutsche Bundespost eine 45-Cent-Briefmarke zum Thema „In Deutschland zu Hause. Einfallsreichtum. Deutsche Erfindungen“ heraus. Abgebildet waren eine Thermoskanne, ein Teebeutel und mittendrin eine Pappschale mit einer in Scheiben geschnittenen Currywurst.

Die Kniende von Wilhelm Lehmbruck. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Natürlich finden sich in dem Band auch viele Objekte, die anerkanntermaßen zu unserem regionalen Kulturerbe gehören – wie beispielsweise der Barockgarten des Klosters Kamp, das Schiffshebewerk Henrichenburg, der Gasometer in Oberhausen oder die vom Künstler Otto Piene gestaltete Landmarke „Das Geleucht“ auf der Halde Rheinpreußen in Moers. Darüber hinaus finden sich aber viele Objekte, die auch von Menschen, die das Ruhrgebiet recht gut zu kennen glauben, noch entdeckt werden können. Unter den exotischen Objekten findet sich zum Beispiel Helmut Rahns Weltmeister-Fußballschuh aus dem Dortmunder Fußballmuseum.

Selbstverständlich sind auch Duisburger Objekte in dem Band vertreten: der Gartroper Einbaum aus dem Museum der Deutschen Binnenschifffahrt, das Kunst-U-Boot am Museum Küppermsmühle, der Hochofen 5 im Landschaftspark Duisburg-Nord, Lehmbrucks „Kniende“, die Merkez-Moschee und – durchaus in diesem Zusammenhang umstritten – die Loveparade-Gedenkstätte.

Zurecht wird man einwenden können, dass die Auswahl recht willkürlich ist und die Spannbreiten der Objektqualität und die Kategorialverschiebungen gewaltig sind. Aber immerhin: das Buch ist ein überaus origineller Führer durch die Ruhrgebietsgeschichte.