Kostenpflichtiger Inhalt: Hundefriseurin aus Duisburg : „Ich bin froh, dass es endlich wieder losgehen kann“

Hundefriseurin Ibolya Jansing schneidet Hündin Fiene das Fell – es ist ihr erster „Kunde“ seit Mitte Dezember. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Nach einem Urteil des Verwaltungsgerichts Münster dürfen Hunde in NRW wieder professionell frisiert werden. Ibolya Jansing, die in Duisburg einen Salon betreibt, rief sofort ihre Stammkunden an. Den ersten Vierbeinern hat sie bereits das Fell getrimmt.