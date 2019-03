Gericht fällt Urteil : Lebenslange Haft für den Todesschützen vom Café Vivo

Der Angeklagte Constantin S. bei der Auftaktverhandlung zum Mord an der Betreiberin des Cafe Vivo im Innenhafen. Foto: FUNKE Foto Services/Zoltan Leskovar / FUNKE Foto Services

Prozess um den Mord an der Geschäftsführerin des „Café Vivo“ am Innenhafen endete nach elf Verhandlungstagen. Täter handelte heimtückisch und aus Mordlust

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(bm) Lebenslange Haft. Der 30-jährige Angeklagte nahm den Richterspruch am Ende des elftägigen Verfahrens vor dem Landgericht gestern Nachmittag ohne jede erkennbare Regung auf. Heimtückisch und aus Mordlust, so die Richter, habe er am Morgen des 3. Mai 2017 die 46-jährige Geschäftsführerin des „Café Vivo“ am Innenhafen getötet. Nach den Feststellungen des Gerichts hatte sich der Angeklagte unter dem Vorwand, auf die Toilette zu müssen, Zugang zu dem Lokal verschafft. Dort bereitete das Opfer kurz vor der Öffnung der Gaststätte das Tagesgeschäft vor.

Nur kurze Zeit später habe der 30-Jährige die Toilette verlassen und sofort mit einer Pistole, auf der sich ein Schalldämpfer befunden haben muss, geschossen. „Der Angeklagte ließ der zu diesem Zeitpunkt arg- und wehrlosen Frau keine Chance zur Gegenwehr oder zur Flucht“, hieß es in der Urteilsbegründung.

Der erste Schuss traf die 46-Jährige durch eine Halsfalte in die Schulter und trat im Rücken wieder aus. Als die Frau schützend die Hände über den Kopf hielt und in die Hocke ging, setzte der Angeklagte die Waffe auf und gab den zweiten, tödlichen Schuss ab. Er drang durch die Hände des Opfers in den Kopf ein und schlug bis weit in den Körper durch.

„Es gibt keinen Mord ohne Motiv“, so der Vorsitzende. Hier sei es Mordlust gewesen. „Der Angeklagte wollte einen Menschen sterben sehen.“ Anlass zu dieser Feststellung gaben vor allem handschriftliche Aufzeichnungen, in denen der 30-Jährige Szenarien zu schweren Straftaten entwickelt hatte. „Das war nicht, wie der Angeklagte glauben machen will, nur Fiktion“, betonte der Vorsitzende. In einigen Fällen standen reale Personen im Mittelpunkt und einige Vorbereitungen hatte der 30-Jährige offenbar bereits getroffen.