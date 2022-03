Gerhard Losemann : Lokale Kunst vor dem Vergessen bewahren

Gerhard Losemann und Rita Ehrig vor einem Selbstportrait von Jürgen Meister. Foto: Peter Klucken

Interview Duisburg Der Nestor der Duisburger Künstlerschaft betreibt zusammen mit seiner Frau Rita Ehrig die DU-Art-Galerie am Dellplatz 8 und kümmert sich in der Rechtsform einer Stiftung um die Nachlässe von Duisburger Künstlerinnen und Künstler.

Schon vor 35 Jahren haben Sie sich dafür eingesetzt, die Nachlässe von Duisburger Künstlern zu bewahren. Noch heute kann man in Ihrer DU-Art-Galerie den entsprechende RP-Artikel von meiner journalistischen Vorgängerin Ria Theens nachlesen. Ist diese Aufgabe auf Sie zugekommen, weil Sie viele Jahre lang Sprecher der Duisburger Künstlerschaft waren?

Gerhard Losemann Ja, ich war damals Sprecher der Duisburger Künstlerschaft und gleichzeitig war ich Sprecher der Sezession. Anlass war aber der plötzliche Tod von Dieter Pirdzun, der ein Atelier von der Stadt erhalten hatte.

Ich habe Dieter Pirdzun als interessanten Künstler in Erinnerung, der leider nur 36 Jahre alt wurde.

Losemann Ja, sein Tod war ein Schock in der Duisburger Kunstszene. Konrad Schilling, der damalige Kulturdezernent der Stadt Duisburg, rief mich nach dem Tod von Pirdzun an und sagte, das Atelier müsse umgehend leergeräumt werden. Ich solle es mir mal ansehen und ihm eine Lösung unterbreiten. Ich machte einen Termin mit der Ex-Ehefrau von Pirdzun im Atelier und bat sie, alle Kunstwerke, die sie behalten wollte, mitzunehmen. Sie wollte nichts davon haben, und alle Arbeiten wären dann wohl vernichtet worden. Ich rief daraufhin Konrad Schilling wieder an und bat ihn, ob er mir einen Raum zur Verfügung stellen könne, wo die Kunstwerke vorübergehend gelagert werden könnten. Er konnte mir zwei Toilettenräume eines ehemaligen Sportplatzes an einer Schule in Rheinhausen anbieten.

Das klingt nicht gerade ermutigend...

Losemann Da wurden dann erst mal die Toilettentöpfe mit dicken Spanplatten bedeckt, damit keine Ratten herauskommen konnten. Mit Hilfe von Künstlerkollegen räumten wir dann das Atelier von Dieter Pirdzun frei und räumten die Werke in den Rheinhauser Toilettenräumen ein.

Das war also der Anfang Ihrer Künstler-Archivarbeit?

Losemann Ja, das war der Anfang. Es folgten dann Arbeiten von Ingrid Gibbels, die man allerdings nach einer Weile zurückverlangte und von Hans Joachim Herbertz und und, und.

Das Künstlerarchiv blieb aber nicht lange in dem Rheinhauser Toilettenraum.

Losemann Nein, wir suchten natürlich nach einer anderen Lösung. Seit 1987 bin ich mit den ganzen Arbeiten sowie einer wachsenden Zahl von Zeichenablagerungsschränken, die ich angeschafft hatte, noch viermal umgezogen. Um diese Arbeit nicht weiterhin stemmen zu müssen, haben meine Frau Rita Ehrig und ich das Haus am Dellplatz 8 in einer für unseren Zweck kulturell guten Lage erworben, in dem im Erdgeschoss eine Galerie eingerichtet werden konnte.

Um wie viele Nachlässe kümmern Sie sich? Und wie kommen diese Nachlässe zu Ihnen, durch Mitglieder der Familie oder auf anderen Wegen?

Losemann Von Wilhelm Wiacker, Dieter Pirdzun, Hans Joachim Herberts, Gisela Schneider-Gehrke, Hetty Bresser und Auguste Steinkamp besitzt die Stiftung größere Konvolute von bis zu 500 Stück. Erhalten habe ich die Arbeiten in der Hauptsache von den jeweiligen Familien. Die verschiedenen Übergaben sind dann aber nochmal Stories für sich. Zu den einzelnen Konvoluten der verstorbenen Künstler gehören auch diverse andere Arbeiten von Kollegen, die diese durch Tausch mit eigenen Arbeiten oder Kauf oder anderweitig erworben haben. Die Anzahl von Arbeiten der jeweiligen übrigen Künstlerinnen und Künstler staffelt sich von einer Arbeit bis zu über 100 Exemplaren. Dabei handelt es sich zum Teil auch um Geschenke lebender Künstlerinnen und Künstler.

Um welche Art von Arbeiten handelt es sich?

Losemann Ganz unterschiedliche Techniken: Skizzen, Zeichnungen, Druck-Grafiken, Mischtechniken, Ölmalerei und Plastiken.

Welche Künstler-Nachlässe liegen Ihnen besonders am Herzen?

Losemann Eigentlich grundsätzlich alle, mit dem Schwergewicht natürlich auf Arbeiten von Wilhelm Wiacker und Hans-Joachim Herberts und auch Gisela Schneider-Gehrke, mit denen ich mich künstlerisch und persönlich besonders verbunden fühle.

Seit 2013 betreiben Sie zusammen mit Ihrer Frau Rita Ehrig die DU-Art-Galerie am Dellplatz 8. Vor drei Jahren haben Sie die Duisburger Künstler-Nachlässe in die Rechtsform einer gemeinnützigen Stiftung überführt. Weshalb haben Sie sich zu diesem Schritt entschlossen? Wie hängen die Galerie und die Stiftung zusammen?

Losemann Stiftung und Galerie gehören eigentlich zusammen und sind eine Einheit. Wir möchten die Arbeiten nicht nur lagern, sondern sie auch zeigen.

Gab es einen konkreten Anlass, Ihre Künstler-Archivarbeit in der Rechtsform einer Stiftung weiter zu führen?

Losemann Eigentlich schon. Kurz vor ihrem Tod bat mich Gisela Schneider-Gehrke, auf ihre Arbeiten zu achten, und Jürgen Schneider hat uns kurz vor seinem Tod im Namen seiner verstorbenen Frau einen größeren Geldbetrag vermacht mit der Bitte, den künstlerischen Nachlass seiner Frau aus ihrem Haus in Düsseldorf-Oberkassel zu holen und zu bewahren. Etwas unschlüssig,wie es nun weitergeht, haben wir einen Anwalt um Rat gefragt. Nach Auskunft des Anwaltes konnte „bewahren “auch heißen, die Arbeiten im Keller trocken zu lagern und das Geld für uns zu verbrauchen.

Das wollten Sie aber nicht...

Losemann Meine Antwort war, das kann ja wohl nicht im Sinne der verstorbenen Kollegin sein. Wir machten uns dann Gedanken darüber, wie wir das Erbe sinnvoll und in ihrem Sinne einsetzen könnten und es entstand der Gedanke, eine Stiftung für Künstlernachlässe zu gründen. Und durch das gute Gespräch mit den Damen der Stiftungsaufsicht kristallisierte sich die Konstruktion und das Programm für die jetzige Galerie, nämlich Ausstellungen sowohl mit Arbeiten aus der Stiftung als auch Arbeiten lebender Künstler zu kombinieren. Damit ist auch die Gemeinnützigkeit der Stiftung gewährleistet.

Welche Aufgabe hat die Stiftung?

Losemann Wesentliche Aufgabe der Stiftung sind Ausstellungen mit Arbeiten aus der Stiftung, meist kombiniert mit aktuellen Arbeiten lebender Künstlerinnen und Künstler, die einen Bezug zu Duisburg haben. Damit soll auch bei kommenden Kunstinteressierten die Duisburger Kunstszene wach gehalten werden. Nicht zuletzt sollen die einzelnen Ausstellungen spannend bleiben.

Weshalb stellen Sie häufig Archivkunst zusammen mit aktuellen Arbeiten aus?

Losemann Wie wichtig diese Kombination für Ausstellungen ist, zeigt sich, dass heute schon selbst kunstinteressierte Duisburger Bürger mit dem Namen von Wilhelm Wiacker nichts mehr anzufangen wissen. Das zeigt beispielsweise die Tatsache, dass die Türen mit den wunderschönen Intarsienarbeiten von Wiacker beim Abriss der alten Mercatorhalle zum Schutt gegeben wurden, obwohl die Stadt sie doch käuflich erworben hatte und man sie gut in die neue Mercatorhalle hätte integrieren können. Wilhelm Wiacker war DER Künstler in Duisburg, der die Kunstszene nach dem Krieg maßgeblich geprägt hat. Seine Arbeiten und die vieler anderer dürfen nicht in Vergessenheit geraten.

Wer bildet außer Ihnen und Rita Ehrig den Stiftungsvorstand?

Losemann Im Vorstand sind insgesamt fünf Personen, außer uns beiden also noch Vera Losemann, Uwe Stemmler und Jörg Mascherrek vom Lehmbruck-Museum. Im Kuratorium sind drei Personen: Ute Saalmann, Leonard Losemann und Hans Joachim Plitt. Im künstlerichen Beirat sind drei Künstler: André Schweers, Alexander Voss und Günter Kühn.

Werden Sie bei Ihrer Galerie- bzw. Stiftungsarbeit von der Stadt unterstützt?

Losemann Nein, bisher nicht, außer dass der vorige Kulturdezernent Thomas Krützberg für einige unserer Ausstellungen eine Eröffnungsrede gehalten hat, wofür wir ihm sehr dankbar sind.

Welche Form der Unterstützung wünschen Sie sich?

Losemann Als Unterstützung wünschen wir uns die Bereitstellung von Räumen oder eines Gebäudes, in denen weitere Künstlernachlässe archiviert und sauber gelagert werden können und zwar für lange Zeit, da wir schon fast am Limit der Lagermöglichkeit sind. Im Augenblick sind alle Arbeiten der Stiftung im Dellplatz 8 gelagert.

Bei den aktuellen Akzenten wird am Montag, 21. März, 18 Uhr, in der Kulturkirche Liebfrauen die Idee für ein Duisburger Nachlassarchiv vorgestellt. Es geht wohl darum, die Werke aus dem Nachlass von Künstlern, die in den Duisburger Künstler- und Atelierhäusern gearbeitet haben, für die Nachwelt zu erhalten. Sind Sie bei der Vorbereitung dieses Abends einbezogen worden?