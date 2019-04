Brandschutzmängel schlimmer als befürchtet : Fassade der geräumten Häuser in Duisburg ist hochbrennbar

Duisburg Die Brandschutzmängel an der Husemannstraße waren größer als bisher bekannt. Eine Prüfung der Fassade musste wegen Rauchentwicklung abgebrochen werden.

Großbritannien erlebte die größte Feuerkatastrophe der Nachkriegszeit, als in der Nacht zum 14. Juni 2017 ein explodierender Kühlschrank einen Brand in einer Wohnung im vierten Stock des Grenfell Towers auslöste. Binnen Minuten breiteten sich die Flammen über die brennbare Außenfassade des Wohnblocks in die oberen Stockwerke aus. Für viele gab es kein Entkommen aus der Feuerfalle. 72 Menschen starben. In der Folge wurden auch in Deutschland zahlreiche Hochhäuser von den Behörden überprüft. Das Hannibal-Hochhaus in Dortmund etwa wurde wegen Brandschutzmängeln gesperrt. Ende 2020 soll dort nach Sanierung und Umbau wieder Leben einkehren. In Duisburg war bisher kein solcher Fall bekannt. Doch das scheint sich nun geändert zu haben. Die Lebensgefahr in den von der Stadt bereits im Februar geräumten Häusern an der Husemannstraße 1 und 3 scheint nämlich noch größer gewesen zu sein als bislang gedacht.