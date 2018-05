Duisburg: Genug Nahrung für die Koalas

Duisburg Eine Kooperation zwischen Duisburger Zoo und Düsseldorfer Flughafen garantiert, dass auch künftig Eukalyptus aus Miami eingeflogen werden kann. Der Import der Pflanze ist wichtig, um die Beuteltiere ausreichend zu ernähren.

"Ein Koala ernährt sich ausschließlich von Eukalyptusblättern", weiß Tierpfleger Mario Chindemi. "Als Futterpflanze eignen sich aber nur knapp 50 Arten, weil Koalas sehr wählerisch sind." Die Kooperation mit dem Flughafen Düsseldorf sei sehr wichtig, um Pflanzen aus Miami zu besorgen. "Eukalyptus ist eine saisonale Pflanze und schwankt in der Qualität", ergänzt der 54-Jährige. "Auf unserer eigenen Plantage wächst Eukalyptus nur in den Sommermonaten", ergänzt Zoo-Vorstandsvorsitzende Astrid Stewin. Für den Rest des Jahres sei der Tierpark auf Importe angewiesen.

Ein Mal in der Woche werden bis zu 100 Kilogramm des speziellen Grünfutters von Miami nach Deutschland geflogen und in den Zoo gebracht. Die nächste Lieferung erfolgt am 9. Mai. "Das Ziel ist, zwei Mal in der Woche eine Ladung Eukalyptus zu erhalten", sagt Stewin. Teilweise sei der Transport eine logistische Herausforderung. "Beispielsweise darf Eukalyptus nicht trocken werden", verrät Michael Hanné, Geschäftsführer vom Flughafen Düsseldorf. "Ansonsten essen Koalas ihn nicht mehr." Er sei sich aber sicher, dass der Flughafen diese Aufgabe meistern könne - auch, weil er schon viele Tiertransporte organisiert hätte.