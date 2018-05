Duisburg : Gemeinsam für mehr Jobs arbeiten

Duisburg Immer noch gibt es viel zu wenige Jobs am Wirtschaftsstandort Duisburg. Nach Auffassung des neuen Unternehmerverbandes Wirtschaft für Duisburg sowie der Wirtschaftsjunioren Duisburg lautet die Frage aber nicht, wer oder was daran Schuld ist, sondern: Wie gelingt es, mehr Arbeitsplätze in die Stadt zu holen? Die Wirtschaftsjunioren Duisburg trafen sich zur Diskussion über diese und weitere Fragen im Haus der Unternehmer. An die rund 25 jungen Führungskräfte und Unternehmer appellierte Matthias Heidmeier, Geschäftsführer von Wirtschaft für Duisburg: "Machen Sie mit beim Aufbruch Duisburg und sorgen mit Ihrem Engagement dafür, dass sich die Standort-, Rahmen- und Fachkräftebedingungen verbessern!"

Passend dazu ausgerufen ist der Hashtag #AufbruchDuisburg. Für die Wirtschaftsjunioren interessant - sowohl als Arbeitgeber wie auch teils als Elternteil selbst - ist das Thema Familienfreundlichkeit. Deshalb stellte Jennifer Middelkamp, Pressesprecherin des Unternehmerverbandes, bei dieser Gelegenheit auch das "Bündnis für Familie" vor. Die Stadt, die IHK und der Unternehmerverband bringen dabei das Thema Familienfreundlichkeit durch Netzwerkveranstaltungen und die Auszeichnung "Familienfreundliches Unternehmen Duisburg" ins Bewusstsein. Bei vielen Nachwuchskräften, so die Erfahrung des Bündnisses, zählten heute statt Statussymbolen wie ein teurer Firmenwagen eher flexible Arbeitszeiten, ein gutes Betriebsklima und Achtsamkeit für die Mitarbeiter.

(RP)