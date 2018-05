Duisburg : Geldstrafen nicht bezahlt: Straftäter festgenommen

Duisburg Gleich zweimal klickten jetzt die Handschellen am Duisburger Hauptbahnhof bei der Bundespolizei. Die Beamten nahmen am Dienstag zwei gesuchte Straftäter fest, zunächst einen 28 Jahre alten Serben, am Abend einen 54-jährigen Deutschen. Beide Männer waren mit einem Haftbefehl ausgeschrieben.

Der 28-jährige Mann war wegen eines Diebstahls zu 413 Euro Geldstrafe oder 12 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt worden. Er konnte die Geldstrafe nicht bezahlen und wurde der nächsten Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Auch der 54-Jährige konnte die Geldstrafe nicht bezahlen und wurde vorerst in den Polizeigewahrsam verbracht, damit er am Folgetag an die Justizvollzugsanstalt übergeben werden konnte. Er war wegen des Erschleichens von Leistungen in fünf Fällen zu einer Geldstrafe von insgesamt exakt 918,50 Euro oder einer ersatzweisen Freiheitsstrafe von 84 Tagen verurteilt worden.

(OTS)