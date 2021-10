Geld für gute Noten : Uni Duisburg-Essen trennt sich von Mitarbeiterin – Absolventen droht Aberkennung

Duisburg/Essen Wegen möglicher Korruption bei der Notenvergabe hat sich die Universität Duisburg-Essen (UDE) von einer Mitarbeiterin getrennt. Zahlreichen Absolventen der Hochschule droht die Aberkennung ihrer Abschlüsse.

Die Ex-Verwaltungsmitarbeiterin an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der UDE soll über mindestens vier Jahre hinweg gegen Geldzahlungen Noten beim Eintragen in das Computersystem angehoben haben. So sollen auch eigentlich durchgefallene Kandidaten einen „Bestanden“-Vermerk bekommen haben, sagte Hochschulsprecher Thomas Wittek am Dienstag.