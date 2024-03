Projekt an der Stadtgrenze Duisburg/Mülheim Autohofgegner befürchten Ausweitung des Straßenstrichs

Seitdem die erneut aufkommenden Pläne der Stadt Duisburg kürzlich bekannt wurden, nun doch einen Autohof am Kreuz Kaiserberg zu errichten, sind die Bürger in den angrenzenden Stadtteilen Mülheim-Speldorf und Duisburg-Neudorf „beunruhigt“, sagt Natalie von Lackum, die bei dem Bürgerabend dabei war. Anwohner hätten sich schnell zusammen geschlossen – sowohl neu hinzugezogene als auch viele, die in den vergangenen 15 Jahren bereits mehrfach gegen ähnliche Pläne protestiert hatten. Denn wie berichtet gab es mehrere Anläufe unterschiedlicher Investoren, die in der Nähe des Kreuzes Kaiserberg einen Autohof errichten wollten. Doch realisiert wurden diese Pläne bis heute nicht.