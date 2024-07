Gedenkfeier auch im Live-Stream 14 Jahre vergangen – Gedenken an Duisburger-Loveparade-Katastrophe

In der kommenden Woche findet am 24. Juli um 16.45 Uhr die öffentliche Gedenkfeier an der Gedenkstätte im Tunnel an der Karl-Lehr-Straße statt. „Wer an diesem Tag Begleitung und Hilfe braucht, kann sich über die Homepage der Stiftung melden“, heißt es in der Ankündigung. Die Hinterbliebenen würden während ihres Aufenthalts in Duisburg betreut. Für sie finde in der Salvator-Kirche um 14.30 Uhr eine Andacht statt, bevor sie dann zu Beginn der Gedenkfeier an der Gedenkstätte eintreffen.