Strafe für Eltern bei Unpünktlichkeit? Gebühren bei Zuspätkommen in Kitas — so sieht es in Duisburg aus

Bei Unpünktlichkeit müssen Eltern in Heidenheim an der Brenz nun Strafe zahlen: Wenn sie ihr Kind zu spät aus der Kindertagesstätte abholen, fällt eine Gebühr an. In der Region waren viele Erzieher frustriert, da sie häufig aufgrund unpünktlichen Eltern länger in den Kitas bleiben mussten. In Duisburg erleben Mitarbeiter ähnliches.