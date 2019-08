AM 6./7. November im CityPalais : „Steinbruch“-Immobilie wird versteigert

Die Immobilie, in der sich die bekannte Location „Steinbruch“ befindet, steht zum Verkauf. Der Eigentümer hat sich entschieden, dass das Objekt bei der Immobilienauktion der Gewerbeimmobilienmesse Duisburg, kurz: GIMDU, versteigert werden soll.

Wie die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (GFW) jetzt mitteilt, findet die Messe am 6. und 7. November in der Mercatorhalle im CityPalais statt. Der „Steinbruch“ an der Lotharstraße in Neudorf mit Café, Kneipe und Biergarten und gilt als stadtbekanntes Szenelokal. Bekannt ist er auch durch seine regelmäßig stattfindenden Konzerte. Erst am vergangenen Freitag fand hier das „Eurorock“-Konzert statt, am Sonntag spielte „Trionova“ auf. Nächster Termin ist am Sonntag, 18. August, mit der Formation „Stringray“. Der Clou bei der GIMDU: Nach öffentlicher Versteigerung erfolgt sofort die notarielle Beurkundung. „Gerade Objekte mit gemischten Nutzungen bieten sich dafür an, Entwicklungen anzustoßen“, bekräftigt Ralf Meurer, Geschäftsführer der GFW. Das Team der Wirtschaftsförderung wolle durch die Auktion viele „Dornröschen“ wecken und Investitionen in den Immobilienbestand anregen. Die eingelieferten Objekte erzeugten bundesweit Aufmerksamkeit. Die Versteigerung wird durch das in Berlin ansässige und bekannte Auktionshaus Karhausen AG durchgeführt. „Schließlich haben die Auktionatoren ihr Handwerk unter anderen beim renommierten Sotheby´s erlernt. Ihr Können stellen sie nun erstmals in Duisburg unter Beweis“, so Meurer.