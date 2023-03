Besuch im Duisburger Kaufhof Das letzte bisschen Glamour

Duisburg · Zur Eröffnung ließ man 1958 Kamele über die Straße laufen, heute gibt es im Kaufhof in Duisburg nicht einmal mehr etwas Warmes zu essen. Was ist bloß schiefgelaufen in Deutschlands erfolgreichsten Warenhäusern? Unterwegs in einer Betonburg, in der es noch nach Chanel N°5 riecht.

15.03.2023, 18:29 Uhr

Einkaufstrubel während des Weihnachtsgeschäfts im ehemaligen Horten, hier in Essen am 10. Dezember 1977. Foto: picture alliance / Klaus Rose/Klaus Rose

Eine fiese Ampel an der Straße, das war für deutsche Warenhäuser immer ein echter Standortvorteil. Irgendwann, so hofften die Verkäufer, würden sich die wartenden Autofahrer schon in den Schaufenstern verlieren. Sie würden diese eine schöne Jeans sehen, den edlen Kaschmirpullover, das Kleid mit den süßen Rüschen. Davon könnte man doch mal etwas anprobieren, vielleicht am Samstag?