Rund 60 Mitarbeiter betroffen Galeria schließt Warenhaus in Duisburg

Deutschlands letzte große Warenhauskette schließt in Duisburg einen von zwei Standorten: Galeria Karstadt Kaufhof wird bereits Ende Juni das Warenhaus an der Düsseldorfer Straße aufgeben. Das wurde nach Informationen unserer Redaktion am Montag in der außerordentlichen Aufsichtsratssitzung des Unternehmens verkündet. An dem Standort arbeiten rund 60 Mitarbeiter. Das Warenhaus im Forum steht nicht auf der Schließungsliste des Konzerns.