Fußball-WM der Frauen 2027 Wieso Duisburg als Austragungsort plötzlich einen Rückzieher macht

Am 9. Juli 2006 wird Italien in Deutschland Fußball-Weltmeister – und die Stadt Duisburg feiert mit. Die Mannschaft um Fabio Cannavaro nächtigt damals im Landhaus Milser im Stadtteil Huckingen, die Spieler trainieren während der WM im Sportpark Duisburg. Tausende Fans warten am Abend in Duisburg auf die Ankunft der Italiener, die in Berlin gerade den Titel gewonnen hatten.