Fußball-Kulturtage NRW : Fußball-Diskussion mit Zündstoff

Daniel Lörcher (Borussia Dortmund, v.l.), Anna Horstmann (Ruhruni Bochum), Ingo Wald (MSV), Moderator Ronny Blaschke, Rainer Bischoff (Stadtsportbund) und Patrick Arnold (Fanprojekte NRW) diskutierten über Rassismus und Diskriminierung im Fußball. Foto: Arnulf Stoffel (ast)

Mitte/Wedau Anlässlich der Fußball-Kulturtage NRW diskutierten in der Liebfrauenkirche Akteure aus Sport und Gesellschaft. Es ging um rassismusfreie Stadien und die „Like-Affäre“ deutsch-türkischer Fußballer.

Unter der Überschrift „Fußball, Vielfalt und Antidiskriminierung fand am Dienstagabend im Rahmen der Fußball-Kulturtage in der Liebfrauenkirche eine Podiumsdiskussion statt, zu der das Fanprojekt Duisburg gemeinsam mit der Initiative „Zebras stehen auf“ eingeladen hatte. Die nordrhein-westfälischen Fußball-Kulturtage finden in diesem Jahr zum vierten Mal statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung werden jeweils in der bundesligafreien Länderspielpause Themen diskutiert, die weit über die sonst übliche Fußballberichterstattung hinausgehen.

In der Kulturkirche am König-Heinrich-Platz versuchten Anna Horstmann (Ruhr - Universität - Bochum), MSV-Präsident Ingo Wald, der Stadtsportbundvorsitzende Rainer Bischoff, Daniel Lörcher (Fan-Beauftragte von Borussia Dortmund) und Patrick Arnold von der Arbeitsgemeinschaft der Fan-Projekte in NRW sich dem Thema zu nähern.

Info Fußball-Kulturtage im Oktober Was? Die Fußball-Kulturtage sind ein Angebot der Landesarbeitsgemeinschaft Fanprojekte NRW. Idee ist, mit diversen Veranstaltungen wie Podiumsdiskussionen, Kino-Vorführungen und Sztadtrundgängen zu zeigen, wie sehr Fußball und deutsche Kultur beziehungsweise Identität miteinander verwoben sind.

Diskutiert wurde die Rolle der Vereine in Sachen Antidiskriminierung, über positive Beispiele und Projekte, aber auch über Grenzen der Einwirkungsmöglichkeiten.

Dabei lieferten gerade die aktuellen EM-Qualifikationsspiele genug Zündstoff, der auch die Diskussion in der Liebfrauenkirche überschattete. Dazu gehörten die schweren rassistischen Ausfälle bulgarischer Zuschauer beim Spiel gegen England, der militärische Gruß türkischer Nationalspieler in ihren beiden Spielen am Wochenende und die „freundliche“ Kommentierung per „Instagram-Like“ der deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan und Emre Can (von der sich beide allerdings anschließend distanzierten).

Aber nicht nur die beiden Nationalspieler hatten das Salutieren der türkischen Spieler mit einem Klick auf den erhobenen Daumen begrüßt, auch MSV-Präsident Wald war plötzlich mit diesem Problem befasst.

Denn Ahmed Engin, Profi beim Duisburger Drittligisten, hatte in gleicher Weise reagiert. Wald erklärte dazu, dass er davon auch überrascht worden sei und Sportdirektor Ivo Grlic umgehend mit dem Spieler gesprochen habe. Engin habe daraufhin seinen Like zurückgezogen und erklärt, dass seine Zustimmung nur dem Erfolg der türkischen Nationalmannschaft galt und nicht politisch gemeint war. Ingo Walds Kommentar: „Die heutige junge Profi-Generation ist oftmals politisch unbedarft, das ist leider so.“ Er warnte davor, junge Spieler deswegen direkt in eine bestimmte Ecke zu stellen, auch wenn aufgrund solcher unüberlegten Aktionen mit Sicherheit noch Gespräche zu führen sind.

Judith Haesters von der Faninitiative „Zebras stehen auf“, die sich nach wiederholten rassistischen Entgleisungen rechter MSV-Fans 2013 gebildet hatte, erläuterte, dass man sich mit vielfältigen Aktionen aktiv für ein „diskriminierungsfreies Stadion“ einsetzt. Dazu gehören auch Fahrten zum Konzentrationslager Auschwitz, die in Zusammenarbeit mit dem Fanprojekt Duisburg durchgeführt werden.

Der Dortmunder Fanbeauftragte Daniel Lörcher – der BVB hat immer wieder erhebliche Probleme mit rechten Fan-Gruppen – berichtete, dass dort mittlerweile rund 800 Ordner darin geschult wurden, rechte Symbole an Kleidungsstücken zu erkennen und deren Träger den Stadionzutritt zu verweigern.