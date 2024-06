Nach dem Sieg gegen Tschechien Riesenjubel bei türkischen Fans in Duisburg – wo die Polizei einschritt

Nach dem Sieg der türkischen Fußballnationalmannschaft sammelten sich am Mittwochabend annähernd 1000 Fans, teilweise motorisiert, vor dem Amtsgericht in Hamborn, um ihre Mannschaft zu feiern. Aufgrund des Autokorsos kam es nach Polizeiangaben zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen bis hin zum zeitweiligen Stillstand auf der Duisburger Straße. Zusätzlich machte sich ein Fanmarsch, bestehend aus etwa 500 Personen, fahnenschwenkend zu Fuß auf den Weg in Richtung Marxloh.