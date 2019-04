Funkamateure : Die neue Antenne soll’s richten

Rheinhausen Die Rheinhauser Funkamateure steigen dem Kultur- und Freizeitzentrum aufs Dach: Sie installieren moderne Technik, um noch mehr Stimmen aus aller Welt zu hören.

(lawi) Im Kultur- und Freizeitzentrum Rheinhausen hat’s gefunkt. Wer jetzt an eine außergewöhnliche Romanze denkt, liegt nicht ganz richtig. Gleichwohl geht es um die Liebe, nämlich jene zu einem geliebten Hobby und zur ausgefeilten Technik. Regelmäßig treffen sich die Funkfreunde, um in ihrem Hobbyraum zu tüfteln. Seit 1986 haben sie ihr Domizil im Kultur- und Freizeitzentrum.

Wer ihren Raum betritt, sieht ein gutes Dutzend Funkgeräte. An der Wand hängt eine Weltkarte. Über ihr ticken Uhren, versehen mit Uhrzeiten aus Weltstädten wie London und Rio de Janeiro. „Überall auf der Welt gibt es Funker“, erzählt Kurt Willutzki, der seit 63 Jahren den Funk zu seinen Hobbys zählt. Das Prinzip ist gleichbleibend: Funksignale werden ins All geschickt. Das Zufallsprinzip entscheidet, wen man übers Funkgerät hört. Landet man in Australien, dauert es nur kurz. 3 bis 4 Mal gelangen die Signale zur Erde und zickzack-artig wieder ins All, bis sie in Australien ankommen.