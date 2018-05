Duisburg : Frühstückslauf zum 35. Rhein-Ruhr-Marathon

Duisburg Einen Tag vor dem 35. Rhein-Ruhr-Marathon am Sonntag, 3. Juni, ermöglicht der LC Duisburg eine gemütliche Generalprobe. Am Samstag, 2. Juni, bietet der LC einen Frühstückslauf durch den Sportpark Duisburg an, die Laufstrecke beträgt etwa fünf Kilometer rund um die Regattabahn. Zum Schlussspurt geht es zurück in die Arena und dann durch das Zieltor des Rhein-Ruhr-Marathons. Treffpunkt ist um 11 Uhr vor dem Haupteingang der Schauinsland-Reisen-Arena. Im Ziel gibt es Kaffee und kühle Getränke. Die Teilnahme ist kostenlos und eine Voranmeldung nicht erforderlich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zum "Auslaufen" lohnt ein Bummel über die Marathonmesse, ebenfalls in der Schauinsland-Reisen-Arena. Wer seine Kräftespeicher vor dem Lauf weiter auffüllen will, kann ebenfalls am Samstag, 2. Juni, von 15 bis 19 Uhr, an der Pasta-Party in der Pape-Loge teilnehmen. In Zusammenarbeit mit Feinkost Kersten lädt der Stadtsportbund zum Nudelfest ein, der Preis pro Tellergericht, indem ein Getränk enthalten ist, beträgt 5,50 Euro.

(ek)