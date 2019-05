Frühjahrskonzert des Polizeichors : Ein buntes Spektakel an Chormusik

Huckingen Der Polizeichor Duisburg veranstaltete sein Frühjahrskonzert mit „himmlischen Gästen“.

Es ist schon viele Jahre Tradition, dass der Polizeichor Duisburg immer einen Tag vor dem Muttertag sein Frühjahrskonzert im Steinhof in Huckingen veranstaltet. Viele neue Gesichter gab es zu sehen. Erfreulich war, dass sich auch der Tenor verstärkt hatte. Und so standen knapp 50 Sänger auf der Bühne und zeigten, was sie in den letzten Monaten gelernt hatten.