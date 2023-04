„Verhandeln statt Schießen“ Ostermarsch Rhein-Ruhr startet in Duisburg – und kritisiert die Nato

Der Ostermarsch Rhein-Ruhr geht vom Ostersamstag aus von Duisburg über Köln nach Wuppertal und Düsseldorf. Am Ostersonntag finden Etappen in Essen, Gelsenkirchen, Wattenscheid, Herne und Bochum statt. Am Ostermontag ziehen die Ostermarschierer von Dortmund-Dorstfeld zum Dortmunder Hansaplatz, wo die Abschlussveranstaltung unter dem Motto „Verhandeln statt schießen“ stattfindet. Was die Teilnehmerzahlen an allen Orten des Ostermarsches Rhein-Ruhr anbelangt, geht Schramm nach eigenen Angaben davon aus, „die Zahl der Ostermarschierer des vergangenen Jahres mit rund 2000 Teilnehmern übertreffen“ zu können.