„Fridays for Future“ : Demo in Duisburg: „Wir sind hier, wir sind laut ...“

Die demonstrierenden Schüler zogen über den Sonnenwall weiter in Richtung Rathaus. Foto: Mike Michel

Duisburg Die Klasse 6e der Sekundarschule Rheinhausen hatte am Freitagvormittag keinen regulären Unterricht: Gemeinsam mit rund 200 anderen Schülern waren die Jungen und Mädchen von der linken Rheinseite bei der „Fridays for Future“-Demonstration in der City dabei.

„Wir alle wollen, dass die Welt eine gute Welt für alle bleibt. Kommen Sie mit, tun Sie etwas für die Zukunft“, stand auf Zetteln, die die Kinder an Passanten verteilten. Unter dem Motto „Europawahlen sind Klimawahlen“ machten die Schüler lautstark auf Umwelt- und Klimaschutz aufmerksam.Die weltweiten Proteste fanden am Freitag in über 100 Ländern statt, alleine in Deutschland waren in 218 Städten derartige Demonstrationen geplant.

In Duisburg forderten die Schüler vor allem einen Stopp der Kohleverstromung. „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut!“, lautete der vehement vorgetragene Vorwurf an die Politik. Die Demonstranten hatten sich wie schon bei den vorigen „Fridays for Future“-Demonstrationen am Hauptbahnhof getroffen und waren von dort mit Schildern und Transparenten über die Friedrich-Wilhelm-Straße in die City gezogen.

(mtm)