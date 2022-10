Sitzblockade vor Grünen-Zentrale : Deshalb demonstieren Fridays for Future vor dem Grünenkreisverband in Duisburg

Die Demonstranten bei ihrer Sitzblockade vor der Grünen-Geschäftsstelle. Foto: Stefan Kohl

Duisburg Demonstranten von FFF beklagen die Enteignungen und den geplanten Kohleabbau in Lützerath. Die von Grünen geleiten Wirtschaftsministerien auf Bund- und Länderebene gaben am 4. Oktober den Weg frei. Dagegen wurde jetzt auch in Duisburg protestiert.

Nach Ankündigung der Ortsgruppe demonstrierten etwa 15 Fridays for Future Aktivisten vor dem Grünen Kreisverbandsbüro in Duisburg. Mit politischer Rede, Plakataktionen und einer Sitzblockade versuchten die Demonstranten auf die Maßnahmen in Lützerath aufmerksam zu machen.

Lützerath soll wie geplant abgebaggert werden. Der Grünen Spitzenpolitikerin und NRW Wirtschaftsministerin Gebaur warf man Heuchelei und Opportunität vor. Diese sei im Wahlkampf noch in Lützerath aufgetreten.

Die anwesenden Sprecher von Fridays for Future forderten die Vergesellschaftung aller Energiekonzerne und insbesondere von RWE.

Die Grünen vor Ort zeigten sich unbeeindruckt, konnten die Frustration der Aktivisten jedoch nachvollziehen. Die Sitzblockade sei ein legitimes Mittel der Demonstranten. Mit der verkündeten Entscheidung am 4. Oktober würden die restlichen Dörfer gerettet werden.

Ein von der Landesregierung in Auftrag gegebenes Gutachten würde bestätigen, dass die Renaturalisierung nur so möglich sei. Unter den gegebenen Umständen wäre der beschlossene Kompromiss die beste Lösung. Der Kohleausstieg 2030 soll ermöglicht werden bei gleichzeitiger Bekämpfung der aktuellen Energiekrise.

